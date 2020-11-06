Ставрополь, , 13:16 — REGNUM В Ставропольском крае прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в сутки не опускается ниже 200 уже несколько дней. Накануне, 5 ноября, был зафиксирован «рекорд» — 208 новых пациентов с COVID-19. На утро 8 ноября этот показатель составил 207, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Такой же рекорд, но уже со знаком плюс установлен по числу выписанных в связи с выздоровлением — 354 жителя края сумели избавиться за минувшие сутки от этой опасной инфекции.

Общее число носителей коронавируса за все время на Ставрополье достигло 22 494 человек, выздоровели за же время 17 709 пациентов. Это самые высокие цифры во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Не удалось спасти врачам 448 жителей края. По данному показателю впереди лишь Дагестан — 799 умерших.