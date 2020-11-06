Чебоксары, 6 ноября 2020, 13:14 — REGNUM В Чувашии несовершеннолетним запретят ходить в торгово-развлекательные центры без родителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это предложение было поддержано сегодня, 6 ноября, на заседании регионального оперативного штаба.
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В ходе обсуждения глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская выступила за ужесточение посещения ТРЦ детьми.
Это предложение поддержали члены оперативного штаба, в ближайшее время планируется это закрепить в соответствующем нормативно-правовом акте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии госпитализируют больше пациентов с коронавирусом, чем выписывают, поэтому свободный коечный фонд сократился до 2,3%.
Напомним, в Чувашии на 5 ноября выявлено 14 505 учащихся с признаками острых респираторных инфекций. Это составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей. С начала каникул заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников.
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