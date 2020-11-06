Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Указ о переходе учащихся 6−11 классов Свердловской области на дистанционный режим подписал и. о. губернатора Алексей Орлов. Документ размещён на портале правовой информации.

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Согласно документу, указанные классы закрывают на «дистант» с одну неделю, с 9 по 14 ноября 2020 года. Режим вводится не только в муниципальных, но и в частных школах.

Кроме того, на дистанционный формат обучения переходят учреждения дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционный режим для 6−11 классов школ.

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