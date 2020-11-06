Таштагол, , 13:14 — REGNUM В горнолыжных комплексах Кемеровской области проходят проверки в преддверии открытия сезона 2020−2021 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, объекты также проверяются на готовность к работе в условиях пандемии коронавируса.

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По словам первого заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина, курорты должны соблюдать требования к расселению и мерам профилактики. Работники гостиниц, кафе и пунктов проката пройдут обучение по противодействию инфекции.

Предложено также прекратить выдачу на прокат «мягкого» горнолыжного инвентаря — шлема, горнолыжных масок, перчаток, а также очков. На канатно-кресельных дорогах будет действовать обязательный масочный режим.

«Новый сезон уже второй год подряд откроет крупномасштабный фестиваль «Шерегешфест». Затем эстафету подхватят «Горная Саланга» в Тисульском районе, «Танай» в Промышленновском округе и «Югус» в Междуреченске», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжный курорт Шерегеш ранее вошёл в число наиболее популярных туристических направлений на зимние каникулы.

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