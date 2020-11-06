Москва, , 13:05 — REGNUM Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки люди допускают при лечении COVID-19.

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Врач согласился с тем, что на амбулаторном этапе не нужно мешать организму бороться с патогеном. Кроме того, на YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьёва Мясников привёл в пример случай, когда заболевший с лёгкой формой попал в больницу и получил большое количество уколов в живот.

«Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно», — сказал он.

Также Мясников отметил, что пациенту давали «лошадиные дозы антибиотиков» и другие серьёзные препараты. По словам врача, многие люди, узнав о заражении SARS-CoV-2, сразу начинают без необходимости скупать различные препараты и проходить КТ без назначения медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что первые симптомы ОРВИ должны сигнализировать о возможном заражении коронавирусом, поэтому ПЦР-тест в таких случаях нужно сдать как можно быстрее.

Она посоветовала также оставаться в изоляции до тех пор, пока не будет получен ответ от медиков. Если результат теста окажется отрицательным, объяснила врач, необходимо лечить простуду как обычно. В случае получения положительного ответа потребуются действия в зависимости от «тяжести симптомов».

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