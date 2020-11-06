Воронеж, , 13:05 — REGNUM Дети без сопровождения родителей не смогут помещать торговые центры в Воронежской области. Указ о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом в Воронежской области подписал губернатор Александр Гусев 6 ноября. Указ размещён в телеграм-канале правительства Воронежской области.

«Родителям, иным законным представителям несовершеннолетних не допускать нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей, иных законных представителей на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов)», — говорится в указе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области осенние каникулы в этом году длятся две недели — с 26 октября по 8 ноября. С 9 ноября школьники младших классов продолжат учёбу в очном формате, остальные перейдут на дистанционный режим.

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