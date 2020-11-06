Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Наиболее сложной ситуация с распространением коронавируса в Ленинградской области остаётся в прилегающем к Петербургу Всеволожском районе. Такой вывод можно сделать из опубликованных 6 ноября данных управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Ленобласть, суточный рост коронавируса Операштаб Ленобласти

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе в целом выявлено 165 новых носителей коронавируса. На Всеволожский район приходятся 44 новых случая (более 26%). Он остается в «красной» зоне по распространению заболевания.

В Выборгском районе Ленобласти, также окрашенном в «красное», выявлено 14 новых случаев за сутки. В Гатчинском районе («красная зона») — 21 новый случай, в Приозерском районе («красная зона») — семь новых случаев инфицирования.

Во второй («желтой») зоне ситуация следующая: Волосовский район — четыре случая, Киришский район — три случая, Кировский район — три случая, Ломоносовский район — восемь случаев, Тосненский район — 22 случая, Тихвинский район — четыре случая, Сланцевский район — девять случаев, Лужский район — три случая.

В третьей («зеленой») зоне суточные данные таковы: Волховский район — 16 новых случаев, Лодейнопольский район — три случая, Кингисеппский район — четыре случая. Подпорожский, Бокситогорский районы и город Сосновый Бор не дали ни одного нового случая.

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Напомним, жителям Ленобласти, достигшим возраста 65+, предписано оставаться дома, а детям до 14 лет запрещено посещать одним ТЦ и ТРК. Введены и другие ограничения.

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