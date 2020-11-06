Сухум, , 13:04 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом в результате 189 исследований на SARS-CoV-2. Об этом 6 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главного санитарного врача республики Анну Гаглоеву.

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«За сутки выявлен 61 новый случай заражения, — рассказала врач журналистам. — С учета медиков за сутки снято 42 человека, которые проходили лечение стационарно и амбулаторно».

Она также сообщила, что за время пандемии умерли 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего, по данным Гаглоевой, в республике выявили 1046 случаев заражения коронавирусом. В стационар помещены 267 пациентов с коронавирусной инфекцией, дома на лечении находятся 189 человек.

Стоит отметить, что на сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. Накануне главный санитарный врач республики Марина Кочиева сообщила, что в течение суток провели 183 теста и выявили 68 носителей SARS-CoV-2.

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