Воронеж, , 13:01 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции вводится для жителей Воронежской области старше 65 лет на период до 30 ноября. Указ о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом в Воронежской области подписал губернатор Александр Гусев 6 ноября. Указ размещён в телеграм-канале правительства Воронежской области.

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В частности, в соответствии с указом, жителям региона старше 65 лет необходимо находиться на самоизоляции. Покидать дома можно для получения экстренной медицинской помощи, для походов в магазин, выгула домашних животных и выброса мусора. Также исключение составляет следование к месту работы для тех, кто работает в органах власти, медицинских учреждениях, школах, при этом при себе необходимо иметь справку, выданную работодателем. Также выходить из дома можно для помощи нуждающимся в постороннем уходе, посещения судов, адвокатов, медицинских организаций и аптек.

Как сообщало ИА, накануне, 5 ноября, власти региона сообщили о введении обязательной самоизоляции для пожилых, однако затем уточнили, что решение будет согласовано с Роспотребнадзором и ФОМС.

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