Самара, , 13:02 — REGNUM Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 64-летняя женщина страдала заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 78-летний и 84-летний мужчины, а также 44-летняя и 72-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 80-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего по области скончались 310 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,81 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в области составил 9,71, по стране — 20,47.

Отмечается, что за сутки было выявлено 188 случаев заражения коронавирусом, а всего по области было зафиксировано 17 078 случаев заражения этой инфекцией. При этом 14 854 человек справились с ней. На учете у врачей находятся 97 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 ноября в регионе было выявлено 189 случаев заражения коронавирусом.

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