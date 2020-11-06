Хельсинки, , 13:24 — REGNUM Правительство Финляндии продлило срок закрытия границ с Россией из-за пандемии коронавируса как минимум до 22 ноября. Об этом 6 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярии соседней с Россией страны.

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При этом с 9 ноября ограничения на внешних границах Финляндии снимаются для прибывающих в Финляндию из Сингапура. Ограничения также снимаются для жителей Гонконга и Макао (входят в КНР) если ЕС подтвердит достаточный уровень взаимности в снятии ограничений.

«Для других [не входящих в ЕС и Шенгенскую зону] стран передвижение через границу ограничено до 22 ноября», — отмечено в сообщении.

Вместе с тем на границах внутри Шенгена между Финляндией и всеми странами Шенгенской зоны возвращен контроль до 22 ноября.

Напомним, границы между РФ и Финляндией закрыты с марта 2020 года. Исключение делается для лиц с двойным гражданством и тех, у кого есть недвижимость в Финляндии, при условии, если российский гражданин докажет необходимость своего пребывания в Финляндии.