Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирске ожидается потепление в выходные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии, 7−8 ноября температура поднимется до 10 градусов тепла.

Ночная температура составит около 0… +4 °С. При этом ветер усилится до 17−19 метров в секунда, пройдут дождь и мокрый снег.

«9 ноября: температура ночью +2… +4 °С, днем +2… +4 °С, ветер западный ночью 9−14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Днём осадки преимущественно в виде мокрого снега», — добавили в управлении.