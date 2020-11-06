Черкесск, , 12:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время численность «активных» больных составляет 4052 человека. Из них 872 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах, сообщили в оперативном штабе 6 ноября. Остальные находятся на амбулаторном лечении под контролем врачей.

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За все время пандемии коронавирус был выявлен у 10 117 жителей республики. Вылечился из них 6031 человек. За минувшие сутки число выздоровевших оказалось таким же, как и число вновь выявленных пациентов с COVID-19 — 84 человека.

Скончались от осложнений из-за опасной инфекции за весь период пандемии 34 жителя региона.

По данным управления Роспотребнадзора, в настоящее время в Карачаево-Черкесии 5155 человек находятся на карантине. Среди них лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, не имеющие симптомов заболевания и контактные с инфицированными.