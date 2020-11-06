Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 153 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 6 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 154 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 ноября зарегистрировано 14 315 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9271 человек, 88 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 6 ноября 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2188 человек — под медицинским наблюдением.