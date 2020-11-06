Москва, , 12:54 — REGNUM Увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом требует принятия новых ограничительных мер. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Прогнозируется тренд на повышение [выявленных случаев заражения коронавирусом], что требует принятия дополнительных мер. Вы видите, что дополнительные меры принимаются, это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», — сказал Песков.

Он назвал соответствующую тенденцию тревожной и напомнил, что пандемия только развивается.

Песков подчеркнул, что оперштаб проанализирует эффективность мер, принятых без введения полного локдауна.