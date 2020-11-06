Белгород, , 12:43 — REGNUM Новую набережную реки Нежеголь открыли в Шебекино Белгородской области. На объект, который победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, потратили 149 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прибрежная территория площадью три гектара располагается в самом центре города. Строители обустроили порядка 700 метров береговой линии — здесь появились смотровые площадки, сеть дорожек, амфитеатр, ландшафтный парк, павильон-кафе. В отделке использовано дерево, предусмотрены точки доступа Wi-Fi, видеонаблюдение, громкое оповещение и современное освещение. Летом на набережной планируют организовывать фуд-корты, мастер-классы, фестивали, запускать прокат лодок, катамаранов, велосипедов, роликов и лыж. Набережную облагородили на условиях софинансирования: 70 млн рублей федерального гранта, 46 млн рублей выделили из областного бюджета, пять миллионов — из муниципального, ещё 28 млн рублей поступили от инвесторов.

Работы начали в мае 2020 года. Белгородская область стала первым регионом России, где проект-победитель конкурса был реализован в том же году, когда был выделен грант.