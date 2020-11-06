Нальчик, , 12:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии растет число госпитализированных пациентов в связи с выявленным у них коронавирусом либо с подозрением на него. По данным миздрава региона на 6 ноября, в настоящее время проходят лечение в ковидных госпиталях 1505 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 85 пациентов.

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За минувшие сутки скончались два жителя региона, оба они были жителями Нальчика. Одному из умерших было 65 лет, другому — 61 год. Всего в регионе скончались 158 человек с диагнозом COVID-19.

Всего за прошедший день выл подтвержден коронавирус еще у 84 жителей республики. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 10 606 человек. Вылечились из них 7709 пациентов.

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