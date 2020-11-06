Петропавловск, Казахстан, , 12:34 — REGNUM Власти Северо-Казахстанской области закроют Петропавловск на карантин из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Это следует из постановления заместителя главного санитарного врача области.

Блокпосты по периметру областного центра начнут работать с 9 ноября. Кроме того, планируется закрыть Кызылжарский район Северо-Казахстанской области.

Постановлением определены группы лиц, которым разрешается въезд. В частности, въезд допускается сотрудникам организаций жизнеобеспечения, пациентам, выезжающим по медицинским показаниям, работникам предприятий при наличии справки с работы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября на карантин в Казахстане планируют закрыть Кустанай. Блокпосты будут установлены во всех населенных пунктах, где наблюдается большой прирост новых случаев заражения коронавирусом.

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