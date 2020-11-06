Уфа, , 12:44 — REGNUM Бывшему руководителю фирмы, осужденному за финансовые преступления, отказали в помиловании в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в государственном собрании региона состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. На рассмотрении находились два ходатайства о помиловании.

По словам, председателя госсбрания республики Константина Толкачева, бывшего директора фирмы осудили за несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Финансовые преступления он совершал с использованием служебного положения и по предварительному сговору с группой лиц. Тогда суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. При этом 10 лет мужчина уже отсидел, добавил он.

Отмечается, что комиссия изучила материалы дела и не нашла оснований для помилования, поскольку свою вину осужденный не признает. Кроме этого, в колонии он нарушает порядок, за это его помещали в карцер.

Сообщается, что второй заключенный ранее был приговорен к четырем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку нанес травмы человеку, от которых последний скончался. Срок лишения свободы истекает в марте следующего года

По словам Толкачева, до этого, осужденный нигде не работал и ранее был осужден за кражу паспорта, вымогательство в крупном размере и применение насилия. Тогда суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, испытательному сроку и штрафу. Но, это условное наказание ничему не научило мужчину, и он совершил более тяжкое преступление, за что и отбывает наказание. В связи в этим ему также было отказано в помиловании.

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