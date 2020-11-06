Владикавказ, , 12:30 — REGNUM В Северной Осетии за сутки подтверждено лабораторно наличие коронавируса у 69 жителей республики. Общее число заболевших за все время достигло 7686 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из них госпитализированы в настоящее время 113 человек. Еще 883 заразившихся лечатся амбулаторно под контролем медиков.

Общее число госпитализированных составляет 1238 человек. За сутки их число выросло на рекордные 100 человек. Большая часть пациентов стационаров лечится в больнице скорой медицинской помощи — 521 человек. Увеличилось число лиц, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. В реанимациях находятся 109 пациентов, из них 22 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время пандемии в Северной Осетии выздоровели 6618 пациентов, 72 человека скончались.

Читайте также: В Северной Осетии скончались два COVID-пациента