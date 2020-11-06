Москва, , 12:28 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам XIX молодёжных Дельфийских игр России, сообщается на сайте правительства РФ.

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Председатель правительства подчеркнул, что за 20 лет Дельфийские игры открыли множество новых имён, дали возможность талантливым молодым людям сделать шаги к успеху.

«Игры пользуются неизменным интересом. Они будут способствовать популяризации культуры и искусства в России», — отметил Мишустин и пожелал участникам удачи и заслуженных побед

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса XIX Дельфийские игры состоятся 6−11 ноября в дистанционном формате.

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