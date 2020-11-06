Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Батареи в квартирах петербуржцев станут более горячими с 8 ноября. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Смольном. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, поэтому теплоэнергетики готовятся к смене режимов подачи тепла: установят параметры теплоносителя, рассчитанные на среднесуточную температуру наружного воздуха от нуля до 2 градусов тепла.

На всех теплоэлектроцентралях и в 60% городских котельных это произойдет автоматически, на остальных температуру отрегулируют вручную.

Заметим, с начала отопительного сезона батареи грели на минимальном технологическом режиме, который рассчитан на уличную температуру от плюс 8 до плюс 10 градусов. Горожане в некоторых районах жаловались, что из-за этого в их квартирах холодно.

«По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе в Петербурге похолодает до минусовых ночных температур. Поздняя осень берет свое. В этот переходный период очень важно, чтобы в квартирах петербуржцев, на предприятиях, во всех социальных учреждениях было тепло и комфортно», — заявил губернатор Александр Беглов.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение в Петербурге обеспечивают 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и почти 9 тыс. км тепловых сетей.

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