Курск, , 12:26 — REGNUM Школы Курской области частично переводятся на дистанционный формат работы. Об этом 6 ноября написал на странице в соцсети губернатор Курской области Роман Старовойт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

»Частично перевожу школы на «дистанционку». Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной и продолжает ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры», — написал Старовойт.

В соответствии с решением, с 9 по 22 ноября ученики 5−11 классов областных и муниципальных общеобразовательных учреждений будут обучаться дистанционно. Ученики первых-четвёртых классов будут учиться по-прежнему в очном режиме.

В школах, где учится менее 100 человек, ученики младших классов также продолжат учёбу в обычном режиме. В отношении остальных решение о формате обучения будут принимать органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора.

«Учреждения дополнительного образования также работают в дистанционном режиме», — уточнил Старовойт.

Также власти региона рекомендуют перевести на дистанционный формат обучения учащихся вузов и учреждений среднего профессионального образования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о переводе школьников старших и средних классов на дистанционный формат на период с 9 по 22 ноября ранее приняли в соседней Воронежской области. В Ивановской и Калужской областях решили продлить каникулы ещё на одну неделю.

⠀

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19