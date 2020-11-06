Москва, , 12:30 — REGNUM Герой России, разведчик-нелегал Юрий Шевченко, который добывал исключительно важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и РФ информацию, ушел из жизни на 82-м году. Об этом 6 ноября сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Сегодня, в 0 часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко», — говорится в сообщении.

При этом имя Юрия Шевченко было рассекречено СВР РФ в январе текущего года, и, согласно данным службы, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за границу, где решал разведывательные задачи, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной работе, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, включая с высшим грифом секретности cosmic.

Также уточняется, что в мае 2017 года разведчику-нелегалу закрытым указом президента РФ Владимира Путина было присвоено звание Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения одного из лидеров российской оппозиции в качестве «сакральной жертвы» для оживления угасшего протестного движения в стране.