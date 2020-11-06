Архангельск, 6 ноября 2020, 12:23 — REGNUM Власти Виноградовского района Архангельской области выкупили для детей-сирот дома, непригодные для проживания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.
О непригодности новостроек эксперты ОНФ сообщили властям еще до покупки квартир — проверка их качества выявила многочисленные нарушения, связанные с вентиляцией, водо‑ и теплоснабжением.
«Конструкция стен не соответствовала проекту строительства дома, прошедшему экспертизу. Проект предполагал устройство слоя из утеплителя толщиной 120 мм. Наружная кладка выполнена из пустотелого кирпича. При этом использован кирпич со стандартной толщиной наружной стенки, что допускает попадание влаги внутрь кирпича, от чего он может разрушиться», — сообщили в ОНФ.
Система вентиляции в квартирах функционировала ненадлежащим образом, а где-то — вовсе отсутствовала.
В октябре 2020 года на главу района завели уголовное дело — его подозревают в получении крупной взятки.
В настоящее время администрация района подготавливает необходимые документы с целью обязать застройщика в судебном порядке устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирных домов в поселке Березник.