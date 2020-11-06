Архангельск, , 12:23 — REGNUM Власти Виноградовского района Архангельской области выкупили для детей-сирот дома, непригодные для проживания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

О непригодности новостроек эксперты ОНФ сообщили властям еще до покупки квартир — проверка их качества выявила многочисленные нарушения, связанные с вентиляцией, водо‑ и теплоснабжением.

«Конструкция стен не соответствовала проекту строительства дома, прошедшему экспертизу. Проект предполагал устройство слоя из утеплителя толщиной 120 мм. Наружная кладка выполнена из пустотелого кирпича. При этом использован кирпич со стандартной толщиной наружной стенки, что допускает попадание влаги внутрь кирпича, от чего он может разрушиться», — сообщили в ОНФ.

Система вентиляции в квартирах функционировала ненадлежащим образом, а где-то — вовсе отсутствовала.

«По результатам осмотра в поселке Березник эксперты ОНФ установили, что жилые дома возведены тем же застройщиком, что и в селе Холмогоры, где была аналогичная ситуация. В июне этого года общественники добились предоставления качественного жилья нескольким семьям в селе Холмогоры, в том числе сиротам, — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. — Было очевидно, что в такие дома людей заселять было нельзя. Мы настоятельно просили главу Виноградовского района этого не делать, но квартиры были выкуплены».

В октябре 2020 года на главу района завели уголовное дело — его подозревают в получении крупной взятки.

В настоящее время администрация района подготавливает необходимые документы с целью обязать застройщика в судебном порядке устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирных домов в поселке Березник.