Нижний Новгород, , 12:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 ноября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 316 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 413,8 теста на 100 тыс. населения. Это стало одним из самых высоких показателей с начала пандемии.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 12 730 нижегородцев. Накануне тесты сдали 12 236 жителей области.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 41,12% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 857 человек.

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