Улан-Удэ, , 12:20 — REGNUM В Бурятии дополнительно разворачивают четыре клинико-диагностические лаборатории для исследований на COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на эти цели из федерального бюджета выделено 5 млн рублей.

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Лаборатории будут открыты на базе больницы скорой медицинской помощи, в детской республиканской клинической больнице и в двух северных районах. В настоящее время ведутся работы по оснащению медицинских учреждений оборудованием и обучению персонала. Планируется, что они начнут работу уже в декабре.

В настоящее время обследования на коронавирус в регионе проводятся в лабораториях пяти медорганизаций, республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, а также частной компании. Их совокупная мощность превышает 5 тыс. тестов в сутки.

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