Москва, , 12:17 — REGNUM Служба внешней разведки России не имеет достоверных данных об искусственном происхождении SARS-CoV-2, поэтому придерживаются мнения о естественном возникновении вируса. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

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«Обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет, — сказал он в интервью РИА Новости. — Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения».

Он также добавил, что для российских учёных вопрос происхождения коронавируса не является принципиальным, они заняты другими делами — создают лекарства и вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, вирус SARS-CoV-2 начал распространяться из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), где на рынке продавались, среди прочих, летучие мыши. В геноме коронавируса были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. Ряд учёных считает эту версию ложной.

В конце октября президент России Владимир Путин пошутил по поводу версии о происхождении коронавируса из-за летучих мышей. Шутка вызвала реакцию со стороны пользователей сети.

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