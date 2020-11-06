Нижний Новгород, , 12:16 — REGNUM 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 857 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября в регионе выявили 431 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным «рекордным» приростом заражений за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 422 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 44 010 случаев.

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