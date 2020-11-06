Уфа, , 12:16 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе скончалось 58 пациентов с COVID-19. В минувшие сутки в республике было выявлено 99 случаев заражения коронавирусом, а всего в регионе было зафиксировано 11 343 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 525 пациентов, в том числе 201 человек в минувшие 24 часа. На лечении дома находятся 494 человека, а в больницах остаются 266 пациентов. При этом 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Сообщается, что в Башкирии за сутки было выявлено 297 случаев внебольничной пневмонии, а 282 пациента справились с этой инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 ноября в регионе было выявлено 96 случаев заражения коронавирусом.

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