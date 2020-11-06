Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 ноября выявили 431 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным «рекордным» приростом заражений за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 422 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 44 010 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписали 305 человек, всего выздоровели с начала пандемии 36 811 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 844 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6373 человека. Из этого числа около 3,5 тыс. госпитализировано, 2,8 тыс. человек получают лечение амбулаторно. 33 жителя области — в обсерваторах.

По данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции вырос и составляет 1,08. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет 15%.

Напомним, в регионе развернуто 6742 койки для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 2,6 тыс. коек, 824 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на базе городской больницы №40 в Нижнем Новгороде открыли новый стационар для лечения пациентов с COVID-19. 3 ноября вечером ковидный центр уже начал прием первых пациентов. Открытию госпиталя «предшествовала тяжёлая работа по выстраиванию маршрутизации, обучению персонала, организации «красных» и «зелёных» зон», отметил глава минздрава области Давид Мелик-Гусейнов.

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