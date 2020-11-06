Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Защита бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова направила в суд жалобу на его арест. Об этом 6 ноября заявил адвокат Дмитрий Куряченко, сообщает Tengrinews.kz.

Он отметил, что его подзащитный намерен бороться за свое освобождение. «Он настроен бороться против лжи, за истину. Чувствует, что поступили с ним крайне несправедливо», — сказал Куряченко. Он добавил, что Биртанов выражает благодарность всем, кто его поддерживает.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Едил Мамытбеков и лидер партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев подписали поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова.

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