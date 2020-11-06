Краснодар, , 12:12 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, данные 6 ноября опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 137 новых носителях инфекции.

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Лидирует по суточной заболеваемости Краснодар — там подтвержден 31 новый случай заражения, 16 носителей выявили в Темрюкском районе, 12 в Туапсинском районе, по девять — в Белореченском и Крымском муниципалитетах, восемь — в Кавказском. По семь положительных результатов в Сочи и Новороссийске.

Всего в регионе подтверждено 18 204 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 320,7. Выздоровел 11 921 человек, скончались 460 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии на 6 ноября находятся 42 пациента: 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких, четверо на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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