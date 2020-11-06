Великий Новгород, , 12:21 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявлено 105 новых носителей коронавируса, сообщили 6 ноября в региональном оперштабе. Это на семь случаев больше, чем было сутками ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Великий Новгород пополнил статистику 50 новыми случаями, 16 случаев «дал» Старорусский район, 15 — Окуловский район, по шесть случаев — Боровичский и Новгородский районы, по три — Демянский, Парфинский и Чудовский районы, два — Солецкий район, один новый случай — в Валдайском районе Новгородской области.

Общее количество случаев инфицирования в регионе составляет на сегодня 7927 за всё время пандемии. Из этого количества выздоровели 5856 человек, в том числе 19 выписаны за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 в регионе, по данным областного штаба, 83 человека. Федеральный штаб даёт другую цифру — 87 умерших.

Под наблюдением медиков в Новгородской области находится 1775 человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области рост коронавируса приблизился к ста случаям в сутки