Оренбург, , 12:07 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число жертв коронавирусной инфекции. За сутки скончались четыре человека, сообщает 6 ноября опертштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Третьи сутки подряд в регионе фиксируют смерть COVID-пациентов: на 4 ноября умерли восемь человек, на 5 ноября — один. Общее число смертей в регионе составило 135.

Напомним, с начала пандемии в Оренбуржье выявлены 18 674 носителя коронавируса. За последние сутки подтверждено 186 случаев заражения, темп прироста составил 1%.

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