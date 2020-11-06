Киев, , 12:11 — REGNUM Премьера фильма «Атлантида» о «победе» Украины в гражданской войне с Донбассом сорвалась в городе Краматорске, что на подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом написал корреспондент телеканала «Украина» Александр Махов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что кинопоказ в кинотеатре начинается, если в зале находятся хотя бы пять зрителей.

«Я и ещё парень с девушкой лет 20-ти на вид… Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе в Донбассе. Это всё, что нужно знать о мире и реинтеграции», — написал Махов.

Журналист выразил надежду, что данный фильм попадёт в шорт-лист премии «Оскар».

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников объяснил, почему назвал Донбасс «опухолью» для Украины. По его словам, так думает значительная часть населения Украины.

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