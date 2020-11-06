Салехард, , 12:05 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 189 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 39 новых случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Надымском районе — 19, в Салехарде — 17, в Лабытнанги — 16, в Ноябрьске — 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 187 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 6 ноября зарегистрировано 21 669 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 159 человек, 155 пациентов с COVID-19 скончались.