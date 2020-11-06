Ульяновск, , 12:05 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 355 и 209. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 6 ноября, в Ульяновской области всего официально подтверждено 22 057 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 209.

Победили коронавирус 17 583 человек, что составляет 79,7% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки победили болезнь 355 пациентов.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Всего в регионе с начала пандемии умерли 269 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области состоялось чествование медицинских работников и волонтёров-медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Власти констатируют, что во время пандемии врачи вынуждены работать «буквально круглосуточно», выполняя профессиональный долг и не думая о своём здоровье.

За время пандемии на укрепление здравоохранения Ульяновской области было направлено около 1 млрд рублей.