Иркутск, , 12:02 — REGNUM С 9 ноября 2020 года решение о форме обучения в школах Иркутской области будут принимать муниципалитеты. Соответствующие изменения в указ внес глава региона Игорь Кобзев в связи со сложной обстановкой по распространению коронавируса. Об этом сегодня, 6 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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"В каждом муниципалитете ситуация с распространением коронавирусной инфекции разная. Необходимо это учитывать. Поэтому окончательное решение будут принимать главы территорий», — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как отметили в минобре, сейчас ведется мониторинг формата реализации образовательных программ в каждом муниципалитете. Информация о форме обучения будет выложена на официальных сайтах территорий. Также согласно изменениям в указ режим самоизоляции для граждан 65+ продлен по 7 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося накануне, 5 ноября, заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области Роспотребнадзор рекомендовал школам области перейти на двухнедельное дистанционное обучение с 9 ноября.

По состоянию на 6 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 509 человек, в том числе, поставлен антирекорд: 18 человек скончались за сутки. Ещё один человек с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания не связанного с коронавирусом.