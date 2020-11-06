Москва, , 12:02 — REGNUM «Большой экзамен ПДД» — социальный проект, предназначенный для водителей, пешеходов, велосипедистов стартует 6 ноября. В течение месяца все желающие могут пройти тест на pdd.auto.ru. Цель экзамена — мотивировать участников дорожного движения перечитать правила, что позволит сделать дороги безопаснее.

Как рассказали ИА REGNUM организаторы, на решение 30 вопросов отведено 25 минут, результаты теста и разбор ошибок доступны сразу же. «Мало кто из автомобилистов после получения водительского удостоверения повторяет ПДД, в результате со временем некоторые правила забываются. А пешеходы часто и вовсе их не знают. Тем временем, по статистике, причина более 90% аварий — человеческий фактор. Цель экзамена — помочь пользователям узнать, насколько хорошо они владеют правилами и мотивировать тех, кто делает ошибки, укрепить свои знания. Формат выбран легкий, развлекательный для того, чтобы как можно более широкая аудитория захотела пройти тестирование. Мы верим, что подобные инициативы помогают делать дороги безопаснее», — подчеркнул генеральный директор «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных.

Пользователи, набравшие максимальное количество баллов, смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров экзамена.