Джакарта, , 11:57 — REGNUM Индонезия входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев заражения SARS-CoV-2 в Азии, сообщает Detik.

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По данным Worldometer, по состоянию на 6 ноября 2020 года в Азии выявлено 14 135 385 носителей коронавируса и 250 773 случая смерти.

Известно, что Индия с 8,4 млн носителей SARS-CoV-2 занимает первое место в Азии. Затем идёт Иран с 637 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. На третьем месте — Ирак (482 тысяч носителей коронавируса). На четвертом — Индонезия (418 тысяч носителей) и на пятом месте — Бангладеш (412 тысяч носителей).

Кроме того, по количеству смертей от COVID-19 Индонезия находится на третьем месте. Эпидемия унесла жизни более 14 тысяч человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что по состоянию на 6 ноября 2020 года коронавирус обнаружен у 1774 граждан Индонезии, находящихся за границей.

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