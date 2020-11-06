Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 304 новых случая заражения, сообщили 6 ноября в региональном оперативном штабе. Это на один случай больше, чем сутками ранее.

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Признаны выздоровевшими и выписаны 1113 человек. Скончались за сутки 22 пациента с COVID-19.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 26 884 человека. Выздоровели 24 673 пациента с диагнозом, подтверждённым тестами, а также 5608 пациентов, которым заболевание диагностировали по данным КТ. Скончались в Воронежской области уже 520 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября региональный оперативный штаб сообщил о достижении баланса между числом госпитализированных и выздоровевших. Так, за последние сутки в Воронежской области на ковидные койки госпитализированы 409 пациентов, выписаны 505 человек, в больницах остаются 4360 пациентов, свободно около тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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