Черкесск, , 11:55 — REGNUM Карачаево-Черкесия получила дополнительно 11 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Их будут использовать для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил минздрав региона на своей официальной странице в Instagram.

Аппараты ИВЛ распределят между временными госпиталями, развернутыми на базе Черкесской городской больницы, поликлиники в микрорайоне Северный и Хабезской районной больницы. Так, шесть аппаратов ИВЛ получит новый госпиталь в микрорайоне Северный, три — горбольница Черкесска и два — больница в Хабезе.

Ранее для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Карачаево-Черкесию поступило 54 аппарата ИВЛ, в том числе 47 — закупленных минздравом региона, четыре — полученных от федерального центра и три — купленных меценатами.

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