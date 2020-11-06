Ижевск, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике зарегистрировали три летальных случая.

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Умерли двое мужчин в возрасте 27 лет и 61 года. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 180 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября в республике выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 130 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9793 случаев.

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