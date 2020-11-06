Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения, составив соответственно 89 и 64. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 6 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 10 262 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 64.

Выздоровели 8790 человек, что составляет 85,65% от общего числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки победили болезнь 89 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 1308 человек.

Также за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Всего в Чувашии скончались 164 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии проведено 276 тыс. исследований на коронавирус, тесты сдали 253 тыс. человек. Добровольное тестирование прошли 41 тыс. жителей, коронавирус подтверждён у 979 человек.