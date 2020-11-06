Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области суточный показатель выздоровлений от коронавирусной инфекции превысил число выявленных за день носителей коронавируса: 225 против 186, сообщает 6 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, вторые сутки суточное число выявленных носителей SARS-CoV-2 фиксируется на одном и том же уровне (186 случаев). Также вторые сутки в регионе значительные показатели выписки по пациентов из COVID-центров (231 человек выписан 5 ноября).

С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 18 674 случая заражения коронавирусом. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на 100 тыс. населения приходится 954,3 случая. Выздоровели 16 157 человек. Скончались 135 пациентов.

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