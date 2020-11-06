Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Лидер партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев и сенатор Едил Мамытбеков подписали личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает 6 ноября издание InformBuro.

Документы также подписали кардиохирург Юрий Пя и акушер-гинеколог Вячеслав Лошкин. «Это неправильно, что врачей сажают вместе с убийцами, рецидивистами», — считает Пя. Лошкин также выступил против меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перуашев заявил, что необходимо разделять просчеты самого министра и проблемы, которые годами копились в системе здравоохранения. «Абсолютно уверен, что он не будет скрываться от правосудия», — добавил лидер партии «Ак жел».

Ранее в отношении Елжана Биртанова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Медицинские работники создали петицию в поддержку бывшего главы минздрава Казахстана.

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