Ижевск, , 11:50 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 ноября выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 130 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9793 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 137 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 7819 человек. 180 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1794 человека. Из их числа 971 житель Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 680 — в состоянии средней степени тяжести, 143 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава республики Александр Бречалов говорил, что всего в республике развернули 3 тыс. инфекционных коек. Лечение же в стационарах проходят 1880 человек, 25 человек — в обсерваторах. Больше трети коек, подготовленных для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, остаются свободными.

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