Сеул, , 11:56 — REGNUM В Южной Корее расследуют четыре предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По его словам, результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через 3−5 дней.

Известно, что после обнаружения вируса птичьего гриппа представители министерства приступили к исследованию мест обитания перелётных птиц, также были усилены профилактические меры на птицефабриках.

Напомним, что в конце октября в стране впервые с февраля 2018 года выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа.

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