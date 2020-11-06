Чебоксары, , 11:48 — REGNUM До конца ноября в Чувашии введут в строй две вертолётные площадки для санавиации. Одна из них организована на базе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Чебоксарах, вторая — в Алатыре на базе Центральной районной больницы Алатырского района, сообщает минздрав Чувашии. Вертолётные (посадочные) площадки с разметкой и подсветкой строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение», данный вопрос обсуждён 5 ноября на видеоселекторном совещании Минздрава России с регионами.

По данным республиканского минздрава, на сегодня уложено бетонное покрытие площадок и обустраиваются асфальтные подъезды к ним. На площадке Алатырской больницы проложен кабель, в ближайшее время начнётся установка светильников. Обе вертолетные площадки будут введены в строй до конца ноября.

По данным на 5 ноября организовано 27 вылетов в районы Чувашии, эвакуировано 27 пациентов, в том числе один ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии авиационные перевозки пациентов организованы в рамках госконтракта с АО «Русские Вертолетные Системы». Вертолет базируется в Чебоксарах и используется медиками двух регионов — Чувашии и Марий Эл. В Марий Эл санитарная авиация с начала текущего года совершила 18 вылетов.

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